У фільмі головний герой виграв великий приз у лотерею.

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Після цього чоловік також вирішив придбати лотерейний білет, адже сприйняв це як знак.

Коли я побачив, що виграв 500 000 доларів, я не міг повірити своїм очам! Я хотів переконатися, що те, що я бачу, правда, перш ніж поділитися новиною з друзями, тому я пішов у ванну, щоб переглянути квиток ще раз,

– сказав переможець.

За його словами, грошовий приз піде на догляд за дітьми та відпустку.

Раніше американка з міста Мідленда виграла 100 доларів у швидкій лотереї. 20 доларів з цього призу вона одразу використала для купівлі нової лотереї. Для неї це стало вдалим рішенням, адже вона виграла приз у 300 000 доларів.