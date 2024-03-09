Знак долі: чоловік виграв у лотерею завдяки випадковості

9 березня 2024, 14:38
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Джерело:

UPI

Чоловіку у США посміхнулася удача, хоча спершу він навіть не усвідомив це. Він зірвав вражаючий куш у лотерею "завдяки" поломці його автомобіля.

Як зізнався американець, саме це і призвело до виграшу призу у швидкій лотереї.

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До чого тут автомобіль

Чоловік розповів, що залишив бланк лотереї Powerball зі своїми улюбленими номерами у машині. Через поломку автомобіля в той день він був змушений купити білет швидкої лотереї.

Я не міг потрапити в авто, тому довелося купувати квиток за допомогою швидкого вибору,
– пояснив гравець.

Як виявилось, це була доля, адже білет збігся з чотирма витягнутими номерами та Powerball, це принесло йому приз у 150 000 доларів. Про свою вдачу чоловік дізнався приблизно через тиждень після виграшу. 

Як щасливі випадки допомагали людям вигравати у лотерею

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Автор: Альона Захарова