Чоловік розповів представникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що того щасливого дня просто йшов додому.

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Аж раптом він відчув непереборне бажання зупинитися й купити лотерейний білет, який можна зіскребти.

Мені здається, це просто інстинкт підказав мені зупинитися,

– сказав Данн.

Саме інстинкт привів чоловіка до лотерейного призу у 100 тисяч доларів. Він порадив усім дослухатися до свого внутрішнього голосу. Щасливчик додав, що витратить свій приз на турботу про сім'ю.

Щасливі випадки, які допомогли виграти у лотереї

Пара з Каліфорнії дивовижним чином виграла аж 1 мільйон доларів у лотереї. Вони зупинилися, щоб поїсти тако і купили лотерейний білет. Саме він і став для них щасливим.

Жінка із США виграла у лотереї, завдяки найзвичайнішому бажанню насолодитися содовою. Під час покупки напою вона вирішила придбати також кілька лотерейних білетів. Зрештою вона виграла неймовірну суму в розмірі 100 000 доларів.

А ще одна американка виграла у лотереї, використавши для перемоги номерний знак своєї автівки, який їй спочатку не сподобався.

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