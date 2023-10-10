Чоловік розповів представникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що того щасливого дня просто йшов додому.

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Аж раптом він відчув непереборне бажання зупинитися й купити лотерейний білет, який можна зіскребти.

Мені здається, це просто інстинкт підказав мені зупинитися,
– сказав Данн.

Саме інстинкт привів чоловіка до лотерейного призу у 100 тисяч доларів. Він порадив усім дослухатися до свого внутрішнього голосу. Щасливчик додав, що витратить свій приз на турботу про сім'ю.

Щасливі випадки, які допомогли виграти у лотереї