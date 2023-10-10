Чоловік розповів представникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що того щасливого дня просто йшов додому.
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Аж раптом він відчув непереборне бажання зупинитися й купити лотерейний білет, який можна зіскребти.
Мені здається, це просто інстинкт підказав мені зупинитися,
– сказав Данн.
Саме інстинкт привів чоловіка до лотерейного призу у 100 тисяч доларів. Він порадив усім дослухатися до свого внутрішнього голосу. Щасливчик додав, що витратить свій приз на турботу про сім'ю.
Щасливі випадки, які допомогли виграти у лотереї
- Пара з Каліфорнії дивовижним чином виграла аж 1 мільйон доларів у лотереї. Вони зупинилися, щоб поїсти тако і купили лотерейний білет. Саме він і став для них щасливим.
- Жінка із США виграла у лотереї, завдяки найзвичайнішому бажанню насолодитися содовою. Під час покупки напою вона вирішила придбати також кілька лотерейних білетів. Зрештою вона виграла неймовірну суму в розмірі 100 000 доларів.
- А ще одна американка виграла у лотереї, використавши для перемоги номерний знак своєї автівки, який їй спочатку не сподобався.