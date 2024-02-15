Зрештою, він таки виграв. Щасливий білет приніс йому 50 000 доларів.

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Щасливий переможець встиг вчасно знайти квиток, який він загубив, сховавши його десь у своїх книгах. Він отримав подарунок у 2022 році на розіграш 8 січня 2023 року.

Тепер, маючи на руках додаткові гроші, він планує інвестувати у своє майбутнє.

А от подружній парі з Британії не так пощастило. Вони зірвали куш у лотерею, вигравши 35 мільйонів фунтів, але так і не отримали свій приз через помилку в онлайн-акаунті. Їхній обліковий запис онлайн-лотереї показав, що на момент покупки, коштів для придбання білета, вартістю 2 фунти. І коли вони зателефонували, щоб отримати свій джекпот, їм сказали, що у них немає запису на цю транзакцію.

Чи можна гарантовано виграти у лотерею

Виграш у лотерею є цілковитою випадковістю. Однак раніше пара зі США прорахувала виграшну комбінацію гри у лотерею. Цьому сприяє концепція гри Roll-Down. Вона передбачає розподіл призу між іншими переможцями, якщо джекпот залишався нерозіграним.