В конце концов, он таки выиграл. Счастливый билет принес ему 50 000 долларов.

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Счастливый победитель успел вовремя найти билет, который он потерял, спрятав его где-то в своих книгах. Он получил подарок в 2022 году на розыгрыш 8 января 2023 года.

Теперь, имея на руках дополнительные деньги, он планирует инвестировать в свое будущее.

А вот супружеской паре из Британии не так повезло. Они сорвали куш в лотерею, выиграв 35 миллионов фунтов, но так и не получили свой приз из-за ошибки в онлайн-аккаунте. Их учетная запись онлайн-лотереи показала, что на момент покупки, средств для приобретения билета, стоимостью 2 фунта. И когда они позвонили, чтобы получить свой джекпот, им сказали, что у них нет записи на эту транзакцию.

Можно ли гарантированно выиграть в лотерею

Выигрыш в лотерею является полной случайностью. Однако ранее пара из США вычислила выигрышную комбинацию в лотерею. Этому способствует концепция игры Roll-Down. Она предусматривает распределение приза между другими победителями, если джекпот оставался неразыгранным.