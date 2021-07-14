Чоловік розрізав 74 ківі за хвилину, стоячи на фітболі: це його 200 рекорд Гіннеса – відео

Американець Девід Раш з Айдахо вже 200 разів потрапляв до Книги рекордів Гіннеса. Його ювілейним досягненням стало розрізання 74 фруктів ківі за 1 хвилину. Особливо шокує те, що при цьому чоловік стояв на фітболі.

Йому допомагав сусід – Джонатан Хеннон, який часто виконує роль асистента та компаньйона Девіда Раша у завоюванні нових стрічок у Книзі Гіннеса. Він підкидав плоди ківі догори, а рекордсмен розрізав їх, озброївшись самурайським мечем.

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Девід Раш встановив свій 200 рекорд: дивіться відео

Девід Раш почав активно встановлювати рекорди приблизно 5 з половиною років тому з метою пропаганди STEM-освіти – системи навчання, що поєднує такі академічні дисципліни як наука, технології, інженерія та математика.

За цей час на його рахунку назбиралося чимало цікавих рекордів. Він ламав олівці, випивав літр лимонаду за найменший час, розрізав яблука, жонглюючи ножами, будував вежу з мила та багато іншого. Щоб встановити кожен з них та вписати своє ім'я в історію, чоловікові довелося добряче попрацювати.

Проте останній рекорд з розрізання ківі заслуговує окремої уваги не лише тому, що він 200-ий у списку Девіда Раша. Чоловік назвав його одним із 5 найскладніших рекордів, які йому вдалося встановити.

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