Цим щасливчиком став 55-річний чоловік. Він зірвав джекпот у розмірі 1 389 156 доларів.

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Вражає, але він не вперше виграє в лотерею. У 2015 році чоловік виграв 7 182 доларів джекпоту Powerball, згідно з даними Національної лотереї Ітуба.

Виграшний білет він придбав за допомогою платформи Standard Bank. Батько трьох дітей, який виграв колосальний джекпот, висловив глибоку вдячність Ithuba за неймовірні кошти.

Раніше щасливчик із США, який 7 разів виграв у лотерею, зізнався, у чому ж секрет. Переможець лотереї стверджував, що не лише чистий успіх зробив його мільйонером. Він розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.

Як щасливі випадки допомагають вигравати у лотерею

Чоловік з Північної Кароліни зірвав куш у лотереї завдяки негоді. Щасливчик, на ім'я Закарі Шарп заявив, що йому вдалося виграти завдяки "ідеальному шторму".

Мешканка штату Міссурі також випадково стала переможницею лотереї. Цього б не сталося, якби не негода з блискавками. Як пригадала переможниця, одного вечора вона разом з чоловіком їхала на машині, коли почалася негода. Вони вирішили перечекати грозу у цілодобовому магазині, де і купили щасливий лотерейний білет.

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