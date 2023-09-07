Этим счастливчиком стал 55-летний мужчина. Он сорвал джекпот в размере 1 389 156 долларов.

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Впечатляет, но он не в первый раз выигрывает в лотерею. В 2015 году мужчина выиграл 7 182 долларов джекпота Powerball, согласно данным Национальной лотереи Итуба.

Выигрышный билет он приобрел с помощью платформы Standard Bank. Отец троих детей, выигравший колоссальный джекпот, выразил глубокую признательность Ithuba за невероятные средства.

Раньше счастливчик из США, который 7 раз выиграл в лотерею, признался, в чем же секрет. Победитель лотереи утверждал, что не только чистый успех сделал его миллионером. Он рассказал, что "все время проигрывал", пока не придумал свою собственную формулу, которая бы дала ему больше шансов на победу.

Как счастливые случаи помогают выигрывать в лотерею

Человек из Северной Каролины сорвал куш в лотерее благодаря непогоде. Счастливчик, по имени Закари Шарп заявил, что ему удалось выиграть благодаря "идеальному шторму".

Жительница штата Миссури также случайно стала победительницей лотереи. Этого бы не произошло, если бы не непогода с молниями. Как вспомнила победительница, однажды вечером она вместе с мужем ехала на машине, когда началась непогода. Они решили переждать грозу в круглосуточном магазине, где и купили счастливый лотерейный билет.

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