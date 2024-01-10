Проявив насилля: на обвинуваченого, що напав на суддю, одягли "намордник"

У США одне із судових засідань завершилось нападом на суддю. Все через підозрюваного Делона Реддена, якого і до цього звинувачували у побитті за обтяжуючих обставин.

Під час розгляду своєї справи Редден не витримав та напав на суддю.

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Цей момент потрапив на камеру відеоспостереження і вже завірусився у соцмережах. Як видно на оприлюднених кадрах, спочатку Редден намагався переконати суддю, що змінився, просячи дати йому другий шанс, однак, коли з цього нічого не вийшло, підсудний вирішив на неї напасти.

Як чоловік напав на суддю: дивіться відео

Як можна побачити на кадрах із зали засідання, чоловік буквально злетів у повітря і, перестрибнувши через трибуну, почав бити жінку, доки його зрештою не знешкодили.

Внаслідок нападу суддя отримала травми, ще одну людину було госпіталізовано, а у самого Реддена тепер буде можливість гарненько думати над своєю поведінку за ґратами, де він, найімовірніше, проведе дуже багато часу.

Під час наступного засідання Реддена закували у ланцюги, одягли на нього чорну робу зі схожою на собачий намордник маскою, а на руки натягнули м'які циліндри на випадок, якщо він знову спробує комусь нашкодити.



Як виглядає Редден тепер / Фото taxfreelt/X

Раніше ми писали канадійських правоохоронців, які намагалися розблокувати телефон підозрюваного чоловіка, однак зазнали невдачі. Їхньому терпінню та наполегливості можна позаздрити, адже вони здійснили 175 мільйонів спроб.