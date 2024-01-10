Під час розгляду своєї справи Редден не витримав та напав на суддю.
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Цей момент потрапив на камеру відеоспостереження і вже завірусився у соцмережах. Як видно на оприлюднених кадрах, спочатку Редден намагався переконати суддю, що змінився, просячи дати йому другий шанс, однак, коли з цього нічого не вийшло, підсудний вирішив на неї напасти.
Як чоловік напав на суддю: дивіться відео
Як можна побачити на кадрах із зали засідання, чоловік буквально злетів у повітря і, перестрибнувши через трибуну, почав бити жінку, доки його зрештою не знешкодили.
Під час наступного засідання Реддена закували у ланцюги, одягли на нього чорну робу зі схожою на собачий намордник маскою, а на руки натягнули м'які циліндри на випадок, якщо він знову спробує комусь нашкодити.
Як виглядає Редден тепер / Фото taxfreelt/X
Раніше ми писали канадійських правоохоронців, які намагалися розблокувати телефон підозрюваного чоловіка, однак зазнали невдачі. Їхньому терпінню та наполегливості можна позаздрити, адже вони здійснили 175 мільйонів спроб.