При рассмотрении своего дела Редден не выдержал и напал на судью.

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Этот момент попал на камеру видеонаблюдения и уже завирусился в соцсетях. Как видно на обнародованных кадрах, сначала Редден пытался убедить изменившегося судью, прося дать ему второй шанс, однако, когда из этого ничего не вышло, подсудимый решил на нее напасть.

Как мужчина напал на судью: смотрите видео

Как можно увидеть на кадрах из зала заседания, мужчина буквально взлетел в воздух и, перепрыгнув через трибуну, стал избивать женщину, пока его в конце концов не обезвредили.

Обратите внимание! В результате нападения судья получила травмы, еще один человек был госпитализирован, а у самого Реддена теперь будет возможность хорошенько думать о своем поведении за решеткой, где он, скорее всего, проведет очень много времени.

Во время следующего заседания Реддена заковали в цепи, надели на него черную робу с похожей на собачий намордник маской, а на руки натянули мягкие цилиндры на случай, если он снова попытается кому-то навредить.



Как выглядит Редден теперь / Фото taxfreelt/X

Ранее мы писали канадских правоохранителей, пытавшихся разблокировать телефон подозреваемого мужчину, однако потерпели неудачу. Их терпению и упорству можно позавидовать, ведь они совершили 175 миллионов попыток.