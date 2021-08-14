У магазині Value Village увагу чоловіка привернула картина у красиво прикрашеній рамі. Крім того, на полотні був підпис художника Веймера. Стівен подумав, що цей витвір є копією картини митця, і придбав його за 120 канадських доларів (96 американських доларів або 2500 гривень).

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Я думав, що купую красиву раму,

– сказав Стівен Берджесс.

Проте, коли чоловік прийшов додому і уважніше роздивився свою покупку, у нього з'явилися підозри, що це картина може бути оригінальною. На внутрішній стороні полотна він побачив німецьку марку, а також олійні мазки пензлем по периметру.



Картина Веймера / Фото Стівена Берджесса

Провівши пошук в інтернеті, Стівен Берджесс з'ясував, що Геррітьєн Веймер – це нідерландський художник-пейзажист, що народився у 1870 році. Зараз його роботи доволі рідкісні. На різних аукціонах їхню вартість оцінюють від 20 до 350 тисяч канадських доларів (16 – 280 тисяч американських доларів або 427 тисяч – 7,4 мільйона гривень) залежно від стану.

Тепер Стівен Берджесс шукає професійного експерта, який зможе підтвердити оригінальність полотна та оцінити його вартість. А поки що картина висить у нього вдома, чекаючи свого зіркового часу.

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