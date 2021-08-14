В магазине Value Village внимание мужчины привлекла картина в красиво украшенной раме. Кроме того, на полотне была подпись художника Веймера. Стивен подумал, что это произведение является копией оригинальной картины, и приобрел его за 120 канадских долларов (96 долларов США или 2500 гривен).

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Я думал, что покупаю красивую раму,

– сказал Стивен Берджесс.

Однако, когда мужчина пришел домой и внимательно разглядел свою покупку, у него возникли подозрения, что это картина может быть оригинальной. На внутренней стороне полотна он увидел немецкую марку, а также масляные мазки кистью по периметру.



Картина Веймера / Фото Стивена Берджесса

Проведя поиск в интернете, Стивен Берджесс выяснил, что Герритьен Веймер – это нидерландский художник-пейзажист, родившийся в 1870 году. Сейчас его работы довольно редки. На разных аукционах их стоимость оценивают от 20 до 350 тысяч канадских долларов (16 – 280 тысяч американских долларов или 427 тысяч – 7,4 миллиона гривен) в зависимости от состояния.

Теперь Стивен Берджесс ищет профессионального эксперта, который сможет подтвердить оригинальность полотна и оценить его стоимость. А пока картина висит у него дома, ожидая своего звездного часа.

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