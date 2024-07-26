Однак йому це не вдалося, оскільки "потенційний грабіжник" застряг у вузькому просторі. Його врятували пожежники.

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У Чилі грабіжник застряг у вентиляційній трубі на даху

У мережі з'явилися кадри, як чоловік, перебуваючи у трубі, звертається до пожежника, який його знайшов із проханням. "Я в біді. Друже, допоможи мені, будь ласка. Мені холодно", – просив той. Його схопили після того, як спрацювала охоронна сигналізація будівлі.

Як розповів речник місцевої поліції Леонардо Карденас, пожежну бригаду викликали, аби врятувати підозрюваного з металевої труби, після чого його з незначними травмами доставили до лікарні. Станом на зараз триває розслідування щодо нього.

Особа була заарештована за спробу пограбування і сьогодні вранці була доставлена під вартою до Гарантійного суду,

– заявив він.

Карденас також додав, що підозрюваний є "відомим злочинцем з довгим кримінальним минулим".

Чоловік застряг у вентиляційній трубі: дивіться відео

До слова, у Єллоустоунському національному парку 23 липня чули гідротермальний вибух у Бісквітному басейні. Це сталося прямо під ногами у туристів, що знаходилися поруч. Попри вражаючий чорний фонтан матеріалу, що піднявся в повітря, причини для занепокоєння немає. Такий вибух є звичним явищем для парку.