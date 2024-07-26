Курйозний момент друзі хлопця знімали на відео. Деякі місцеві жителі висловили сум через те, що фонтан не був сухим.

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Як британський турист розлютив місцевих на Тенеріфе

Британський турист на Канарських островах розлютив місцевих жителів своїм безглуздим вчинком. Інцидент стався в Сафарі-центрі на Тенеріфе, де молодий британець, одягнений у червоні шорти та білі шльопанці, стрибнув у Фонтан Америки на спір за 20 євро.

Подія була знята на відео його друзями та опублікована в TikTok. На відео видно, як молодий чоловік, оголений до пояса, налаштовується на стрибок, коли його товариші махають перед ним купюрою в 20 євро.

Він пробігає до фонтану повз покупців та пірнає в нього, що викликало масовий сплеск води. Його друзі підтримують та сміються, коли він приймає переможну позу у фонтані.

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Втім, радість була недовгою, адже співробітник центру швидко схопив його за руку та перетягнув через край фонтану, а охоронець підійшов, щоб вивести хлопця.

Цей вчинок викликав обурення серед місцевих жителів, які вже втомилися від поганої поведінки деяких туристів, що підвищують вартість життя на острові.

Жителі Тенеріфе назвали хлопця неповажним та висловили своє незадоволення його діями. Деякі навіть висловили жаль, що фонтан не був сухим, коли турист пірнув у нього, повідомляє Canadian Weekly.