Попри вражаючий чорний фонтан матеріалу, що піднявся в повітря, причини для занепокоєння немає. Такий вибух є звичним явищем для парку.

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Якої сили був вибух у Єллоустоуні

23 липня о 10:19 за місцевим часом у Єллоустонському національному парку відбувся гідротермальний вибух у геотермальній зоні Бісквітний басейн. Гаряча вода вирвалася з-під землі з сильним викидом, що призвело до утворення чорного фонтану матеріалу, який піднявся високо в повітря.

Відео інциденту було опубліковане на Facebook Владою Марч, на якому видно, як відвідувачі парку після вибуху побігли якомога далі від його епіцентру.

Гідротермальний вибух у Єллоустоуні: дивіться відео

Чи є причини для занепокоєння

За інформацією Геологічної служби США та адміністрації Єллоустонського національного парку, причин для занепокоєння через цей вибух немає. Виверження мало гідротермальний, а не вулканічний характер і було пов'язане з нагріванням води в підземних резервуарах.

Гідротермальні вибухи відбуваються, коли вода раптово перетворюється на пару під землею, і вони відносно поширені в Єллоустоні,

– йдеться у спільній заяві Геологічної служби США та Єллоустонського національного парку.

У минулому також відбувалися подібні вибухи, зокрема, гейзер Поркчоп у басейні гейзера Норріс вибухнув у 1989 році, а 15 квітня 2024 року у басейні гейзера Норіс зареєстрували невелике виверження. Аналогічний вибух у басейні Бісквіт був зафіксований 17 травня 2009 року.

Під час таких вивержень вода може нагріватися під землею до температури близько 250 градусів Цельсія, перетворюватися на пару і розширюватися.

Оскільки їй нема куди подітися, вона проривається на поверхню, створюючи вражаючі фонтани води, пари, землі та каміння, що можуть підійматися на висоту до двох кілометрів, залишаючи після себе кратери.

Наслідки вибуху: дивіться відео

Незважаючи на те, що ці гідротермальні вибухи не пов'язані безпосередньо з магмою, вони можуть бути пов'язані з сейсмічною активністю, яка є частою в Єллоустоні. Зазвичай тут реєструють 1500 – 2000 землетрусів на рік. Найбільші гідротермальні вибухи трапляються рідко – приблизно раз на 700 років.