Однако ему это не удалось, поскольку "потенциальный грабитель" застрял в узком пространстве. Его спасли пожарные.

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В Чили грабитель застрял в вентиляционной трубе на крыше

В сети появились кадры, как мужчина, находясь в трубе, обращается к пожарному, который его нашел с просьбой. "Я в беде. Друг, помоги мне, пожалуйста. Мне холодно", – просил тот. Его схватили после того, как сработала охранная сигнализация здания.

Как рассказал представитель местной полиции Леонардо Карденас, пожарную бригаду вызвали, чтобы спасти подозреваемого из металлической трубы, после чего его с незначительными травмами доставили в больницу. По состоянию на сейчас продолжается расследование в отношении него.

Лицо было арестовано за попытку ограбления и сегодня утром было доставлено под стражу в Гарантийный суд,

– заявил он.

Карденас также добавил, что подозреваемый является "известным преступником с длинным криминальным прошлым".

Мужчина застрял в вентиляционной трубе: смотрите видео

К слову, в Йеллоустоунском национальном парке 23 июля слышали гидротермальный взрыв в Бисквитном бассейне. Это произошло прямо под ногами у туристов, находившихся рядом. Несмотря на впечатляющий черный фонтан материала, поднявшийся в воздух, причины для беспокойства нет. Такой взрыв является привычным явлением для парка.