Час повернутися в кінотеатри: Він Дизель закликав глядачів йти на "Форсаж 9" у новому ролику

Джерело:ютуб-канал The Fast Saga
На ютуб-каналі The Fast Saga показали новий промо для F9. У ньому Він Дизель святкує дивовижний світ кіновиробництва і повернення фільмів до показу в кінотеатрах.
Він Дізель – виконавець ролі Домініка Торетто у стрічці "Форсаж 9: Нестримна сага". Днями він звернувся до фанатів франшизи в новому проморолику Universal. Таким чином Він Дизель відсвяткував повернення фільмів та глядачів у кінотеатри.
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У зворушливому ролику актор нагадав, що весь світ пройшов через "рік випробувань", але є надія на краще – а це означає, що настав час повернутися в кінотеатри.
Ми пройшли через рік, який був для нас випробуванням, але ми починаємо бачити обіцянку нового дня. Вже понад 100 років є одне місце, де ми всі збираємося для розваг. Щоб втекти, поїхати куди-небудь в нове ... кіно. Немає нічого кращого того моменту, коли гасне світло і загоряється проєктор, і ми віримо. Пора знову зібратися разом. Сміятися. Веселитися. Ми готові змусити вас знову повірити. Ми побачимо вас скоро,
– звертається до глядачів Він Дізель до глядачів.