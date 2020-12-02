Чак Норріс знявся у новорічному ролику для World of Tanks, а також візьме участь у святковому заході.

Чак Норріс опублікував на своїй сторінці в Facebook допис про те, що він приєднається до новорічної події від команди World of Tanks, повідомляють Розваги 24.

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З наближенням сезону свят хлопці з World of Tanks запросили мене приєднатися до особливого запуску "Святкової операції", що відбудеться зовсім скоро,

– написав актор у Facebook.

Разом з тим, на офіційному You-Tube-каналі популярної відеогри вийшов тизер майбутнього заходу. У ролику Чак Норріс приїжджає до гірського містечка, в якому триває підготовка до свят. Актор власноруч підіймає танк, щоб допомогти рудому коту, який заліз на ялинку і не може спуститися на землю.

Відеотизер "Святкової операції" від World of Tanks

Деталі анонсованого заходу поки що залишаються невідомими.