Чак Норрис снялся в новогоднем видео для World of Tanks, а также примет участие в праздничном мероприятии.

Чак Норрис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что он присоединится к новогоднему событию, которое организовывает команда World of Tanks, сообщают Развлечения 24.

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С приближением сезона праздников ребята из World of Tanks пригласили меня присоединиться к особенному запуску "Праздничной операции", который произойдет совсем скоро,

– написал актер в Facebook.

Вместе с тем на официальном You-Tube-канале популярной видеоигры вышел тизер будущего мероприятия. В ролике Чак Норрис приезжает в горный городок, где продолжается подготовка к праздникам. Актер собственноручно поднимает танк, чтобы помочь рыжему коту, который залез на елку и не может спуститься на землю.

Видеотизер "Праздничной операции" от World of Tanks