Франшиза "Миссия невыполнима" известна невероятными трюками Тома Круза. Аниматор Виктор Хегелин воспроизвел каждый его трюк с помощью куклы с покадровой анимацией.

Основанная на телешоу 1960-х годов, франшиза "Миссия невыполнима" началась в 1996 году и на сегодня вышло шесть фильмов. Сейчас идут съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли, который известен своим исполнением трюков без дублеров. По предварительным данным, премьера запланирована на июль 2021 года.

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Аниматор Виктор Хегелин создал невероятное стоп-моушн видео, в котором кукольный Том Круз циклически повторяет некоторые из своих лучших трюков "Миссии невыполнимой". Анимация напоминает зрителям сколько сумасшедших сцен исполнил актер без привлечения дублеров и каскадеров.

В опубликованном в Instagram видео кукла едет на мотоцикле, потом бежит по поезду, потом прыгает на самолет и свисает с борта, потом прыгает с парашютом, скачет на кушетке Опры Уинфри, висит над лазерным полом и, наконец, бежит по стене Бурдж-Халифа в Дубае. Все, как в кино!

Ненавистники скажут, что это не настоящий Том Круз,

– шутит Виктор Хегелин.

Совсем крошечный Том Круз! 16 см в высоту!,

– пишет на своей странице в Инстаграм Коралли Гри, реквизиторский мастер для анимации стоп-моушн, создавший кукольного Тома Круза.