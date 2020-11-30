Франшиза "Місія нездійсненна" відома неймовірними трюками Тома Круза. Аніматор Віктор Хегелін відтворив кожен його трюк за допомогою ляльки з покадровою анімацією.

Заснована на телешоу 1960-х років, франшиза "Місія нездійсненна" почалася в 1996 році і на сьогодні вийшло шість фільмів. Наразі тривають зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі, який відомий своїм виконанням трюків без дублерів. За попередніми даними, прем'єра запланована на липень 2021 року.

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Аніматор Віктор Хегелін створив неймовірне стоп-моушн відео, в якому ляльковий Том Круз циклічно повторює деякі з своїх кращих трюків "Місії нездійсненної". Анімація нагадує глядачам скільки божевільних сцен виконав актор без залучення дублерів та каскадерів.

В опублікованному в Instagram відео лялька їде на мотоциклі, потім біжить по поїзду, потім стрибає на літак і звисає з борту, потім стрибає з парашутом, стрибає на кушетці Опри Вінфрі, висить над лазерною підлогою і, нарешті, біжить по стіні Бурдж-Халіфа в Дубаї. Все, як у кіно!

Ненависники скажуть, що це не справжній Том Круз,

– жартує Віктор Хегелін.

Зовсім крихітний Том Круз! 16 см у висоту!,

– пише на своїй сторінці в інстаграм Кораллі Грі, реквізиторський майстер для анімації стоп-моушн, який створив лялькового Тома Круза.