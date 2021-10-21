Кожен з чотирьох шарів свічки має власний аромат. Наступний можна понюхати лише після того, як розтане попередній.

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Чим пахне 2021 рік

Верхній шар свічки присвячений пісні Berries and Cream, яка цьогоріч стала вірусною у тіктоці та спричинила новий шквал кумедних відео у мережі. Відповідаючи назві треку, цей шар пахне ягодами та вершками.

Наступний шар натхненний корейським серіалом Netflix "Гра в кальмара", який вийшов у вересні 2021 року та з неймовірною швидкістю очолив рейтинги найпопулярніших. Він має солодкий медовий запах карамельних цукерок дальгона, з яких вирізали фігурки герої серіалу.

Третій шар присвячений Брітні Спірс та рухові #FreeBritney на підтримку співачки та її звільнення від опікунства батька. Цей шар відтворює квітковий аромат парфумів Fantasy Britney Spears, випущених Брітні ще у 2005 році.

Останній шар наголошує на важливому – вакцинації. Він пахне ліками та антисептиком.



Свічка, що пахне 2021 роком / Фото Flaming Crap

Свічка виготовлена з екологічних матеріалів – соєвого воску та переробленого паперу. Вона розрахована на 30 годин горіння по 7,5 годин на кожен шар.

Придбати свічку можна на сайті Flaming Crap за 15 фунтів стерлінгів (540 гривень). Є доставка в Україну.

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