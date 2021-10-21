У каждого из четырех слоев свечи есть собственный аромат. Следующий можно понюхать лишь после того, как растает предыдущий.
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Чем пахнет 2021 год
Верхний слой свечи посвященный песни Berries and Cream, которая в этом году стала вирусной в тиктоке и вызвала новый шквал забавных видео в сети. Соответствуя названию трека, этот слой пахнет ягодами и сливками.
Следующий слой вдохновленный корейским сериалом Netflix "Игра в кальмара", который вышел в сентябре 2021 года и с невероятной скоростью возглавил рейтинги самых популярных. У него сладкий медовый запах карамельных конфет дальгона, из которых вырезали фигурки герои сериала.
Третий слой посвящен Бритни Спирс и движению #FreeBritney в поддержку певицы и ее освобождения от опекунства отца. Этот слой воспроизводит цветочный аромат духов Fantasy Britney Spears, выпущенных Бритни еще в 2005 году.
Последний слой напоминает о важном – вакцинации. Он пахнет лекарствами и антисептиком.
Свеча, которая пахнет 2021 годом / Фото Flaming Crap
Свеча изготовлена из экологических материалов – соевого воска и переработанной бумаги. Она рассчитана на 30 часов горения по 7,5 часа на каждый слой.
Купить свечу можно на сайте Flaming Crap за 15 фунтов стерлингов (540 гривен). Есть доставка в Украину.
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