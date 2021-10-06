Дальгона-челендж у тіктоці

У третьому епізоді серіалу на учасників чекала чергова дитяча гра. Усі вони отримали металеві коробочки, усередині яких були цукрові льодяники із контурами різних фігур – трикутника, кола, зірки та парасольки. За допомогою голки гравцям потрібно було вирізати задану фігуру з карамелі, не пошкодивши її. Ті учасники, яким вдалося впоратися, проходили далі, а ті, чиї льодяники тріснули, – помирали.

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У тіктоці, звичайно, такого ризику немає. Інтернет-користувачі лише готують чи купують льодяники, а потім вирізають фігурки, знімаючи це на відео. За лічені дні цей челендж завоював нечувану популярність. Ролики з офіційним хештегом тренду #dalgonacandy вже зібрали майже 735 мільйонів переглядів.

Розваги 24 підготували для вас добірку найпопулярніших відео, а нижче ми розповімо, як самостійно приготувати льодяник дальгона вдома, аби також взяти участь у челенджі.

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Як приготувати цукерки дальгона

Для приготування одного льодяника вам знадобиться:

1,5 столові ложки цукру;

дрібка соди;

силіконовий килимок або пергамент для випічки;

склянка або будь-що інше з пласким дном;

форма для випічки печива з будь-яким малюнком.

Приготуйте усі інгредієнти та інструменти, і розтопіть цукор на повільному вогні у ложці або якійсь металевій посудині. Як тільки цукор почне танути, починайте розмішувати його паличкою і робіть це, доки він не перетвориться у коричневу карамель. Продовжуючи розмішувати, зніміть карамель з вогню і додайте до неї дрібку соди.

Вилийте суміш на силіконовий килимок або пергамент для випічки, доки вона не застигла. Після цього притисніть її склянкою, щоб зробити пласкою. За допомогою форми для печива нанесіть обриси фігури, яку потрібно вирізати.

Дочекайтеся, поки льодяник повністю застигне. Тепер можна брати участь у челенджі та знімати відео у тікток. Насолоджуйтеся!

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