За прогнозами президента платформи Теда Сарандоса, дорама "Гра в кальмара" цілком може зібрати найбільше переглядів за всю історію Netflix. Тож не дивно, що у Netflix оголосили про запуск другого сезону серіалу – про це повідомила виданню Vulture Бела Баджарія, відповідальна за зарубіжний контент сервісу.

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За словами Баджарії, автор серіалу Хван Дон-Хек веде переговори з командою сценаристів про можливе продовження "Гри в кальмара".

Ми не могли уявити, що він буде таким успішним у всьому світі. Ми завжди знали, що він стане провідним серіалом для Кореї, проте ніхто і припустити не міг, що він стане настільки успішним,

– сказала Баджарія.

Крім того, 29 вересня на ютуб-каналі The Swoon компанія Netflix запустила інтерактивний квест за мотивами "Гри в кальмара". Шанувальники серіалу можуть спробувати свої сили у грі, а як нагороду їм пропонують невеликі спойлери до другого сезону.

Квест, який складається з семи раундів, починається зі стартового відео, де гравцям належить зробити вибір – грати чи ні. Але дійти до фіналу не так просто.

Виберіть свою власну драму: квест від Netflix

Що відомо про серіал "Гра в кальмара" "Гра в кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року. У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Переможених вбивають на місці, а єдиний переможець отримає від організаторів 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів).

Трейлер серіалу "Гра в кальмара": дивіться відео

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