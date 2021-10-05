По прогнозам президента платформы Теда Сарандоса, дорама "Игра в кальмара" вполне может собрать больше просмотров за всю историю Netflix. Не удивительно, что в Netflix объявили о запуске второго сезона сериала – об этом сообщила изданию Vulture Бела Баджария, ответственная за зарубежный контент сервиса.

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По словам Баджарии, автор сериала Хван Дон-Хек ведет переговоры с командой сценаристов о возможном продолжении "Игры в кальмара".

Мы не могли представить, что он будет таким успешным во всем мире. Мы всегда знали, что он станет ведущим сериалом для Кореи, однако никто и предположить не мог, что он станет настолько успешным,

– сказала Баджария.

Кроме того, 29 сентября на ютуб-канале The Swoon компания Netflix запустила интерактивный квест по мотивам "Игры в кальмара". Поклонники сериала могут попробовать свои силы в игре, а в качестве награды им предлагают небольшие спойлеры ко второму сезону.

Квест, который состоит из семи раундов, начинается со стартового видео, где игрокам предстоит сделать выбор – играть или нет. Но дойти до финала не так просто.

Выберите свою собственную драму: квест от Netflix

Что известно о сериале "Игра в кальмара" "Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021 года. В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание. Проигравших убивают на месте, а единственный победитель получит от организаторов 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).

Трейлер сериала "Игра в кальмара": смотрите видео

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