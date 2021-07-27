Influencers Academy – програма з підвищення кваліфікації від Університету прикладних наук міста Тампере, що у Фінляндії, яка пропонує професійне навчання для блогерів і виробників контенту. Освітня програма стартує у 2022 році.

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Компанія Edunation, яка займається продажем і експортом освітніх продуктів скористалася освітньою реформою у країні. Адже декілька років тому Фінляндія прийняла закон, згідно з яким вузи можуть створювати навчальні програми за запитом компаній-замовників.

Основою навчальної програми стане навчання азам менеджменту та фінансової грамотності. Мета навчання – озброїти студентів навичками, необхідними для управління своєю компанією. Тобто студентів навчатимуть не стільки робити контент, скільки його монетизувати. Кожен студент повинен буде заснувати у Фінляндії фірму для підтримки свого блогу в соцмережах – ще однією причиною створення цього курсу є легалізація блогерів в країні.

Що робити, як робити. Крім того, студенти вивчатимуть управління командою, маркетинг, фінансовий менеджмент, а також писатимуть есе і розмірковуватимуть над ними,

– заявила Каріта Проккі, керівник відділу безперервної освіти університету.

Навчання вестиметься англійською мовою та триватиме 3,5 роки. Вартість одного семестру становить 9800 євро. До першої групи планують набрати 20-25 учнів. Крім того, Університету прикладних наук вдалося залучити до курсу найпопулярнішу інстраграм-блогерку Фінляндії – Йоаліну Лаукомаа. Попри те, що на неї підписано понад три з половиною мільйонів осіб, вона буде вчитися як проста студентка

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