Вони переписувалися по кілька разів на день, але ніколи не розмовляли по відеозв'язку та не зустрічалися наживо. Проте, їх об'єднували спільні інтереси та взаємна симпатія.

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Окрім того, Естер і Тео родом з одного племені – йоруба. Вони не знали один одного на батьківщині, і познайомилися вже після того, як обоє переїхали до Великої Британії.

Він з того ж племені, що й я, і це дуже важливо. У Нігерії живуть 200 мільйонів людей. Які шанси, що я знайду когось, хто мені симпатичний, з мого ж племені?,

– поділилася думками Естер.

Попри те, що спілкування складалося добре, у дівчини все ж закралися сумніви, чи не переписується вона з інтернет-шахраєм. Річ у тім, що щоразу, коли Естер пропонувала Тео побачитися, він говорив, що був у Нігерії у справах, а тоді, коли вона намагалася подзвонити йому з відеозв'язком, він не підіймав слухавку. "Одного разу ми розмовляли по телефону, і я спробувала увімкнути відео на Face Time, але він закінчив дзвінок", – розповіла дівчина.



Естер вирішила, що спілкується з шахраєм / Фото з інстаграму

Підозріла поведінка хлопця змусила Естер звернутися за підтримкою та допомогою на телешоу MTV Catfish UK, яке виводить нечесних хлопців на чисту воду. Телевізійники влаштували масштабне розслідування, аби зрозуміти, що ж приховує хлопець.

Вони дослідили його соціальні мережі та розпитали знайомих, які розповіли, що справжнє ім'я хлопця не Тео, а Майкл. Пізніше редакції написав найкращий друг загадкового приятеля Естер та попросив їх припинити розслідування, оскільки у Тео чи Майкла багато справ.

Я розмовляю з ним щодня, і він не розповів, що у нього багато справ. Я не розумію, що він намагається приховати,

– відповіла на це Естер.

Тоді Естер надіслала хлопцеві спеціальне посилання, щоб перевірити місце його перебування. Він відкрив його, і дівчина дізналася, що Тео-Майкл насправді у Лондоні, а не в Нігерії, як він сказав Естер.

Усе це мало дуже дивний вигляд, і терпець Естер увірвався. Дівчина вирішила вимагати пояснень напряму. Вона написала хлопцеві і попросила його про зустріч. У відповідь на це вона отримала адресу.



Хлопець, з яким спілкувалася Естер, виявився нігерійським принцом / Фото з інстаграму

Врешті-решт вони зустрілися, а хлопець розповів Естер усю правду. Виявилося, що він – нігерійський принц, і насправді його звуть Майкл, а Тео – його друге ім'я. Йому довелося повернутися додому, оскільки помер його батько. Крім того, у нього справді зовсім не було часу на дзвінки та зустрічі.

"Я мене 3 підприємства, помер батько. Я постійно був у русі, а у будинку завжди були люди. Знайти час навіть на 5-хвилинний відеодзвінок було неможливо", – розповів принц. Також він додав, що дуже серйозно ставиться до Естер та стосунків з нею, а про свій королівський статус він не розповідав, бо боявся, що це змінить її ставлення до нього.