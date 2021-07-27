Influencers Academy – программа по повышению квалификации от Университета прикладных наук города Тампере, что в Финляндии, которая предлагает профессиональное обучение для блогеров и производителей контента. Образовательная программа стартует в 2022 году.

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Компания Edunation, которая занимается продажей и экспортом образовательных продуктов воспользовалась образовательной реформой в стране. Ведь несколько лет назад Финляндия приняла закон, согласно которому вузы могут создавать учебные программы по запросу компаний-заказчиков.

Основой учебной программы станет обучение азам менеджмента и финансовой грамотности. Цель обучения – вооружить студентов навыками, необходимыми для управления своей компанией. То есть студентов будут учить не столько делать контент, сколько его монетизировать. Каждый студент должен будет основать в Финляндии фирму для поддержки своего блога в соцсетях – еще одной причиной создания этого курса является легализация блогеров в стране.

Что делать, как делать. Кроме того, студенты будут изучать управление командой, маркетинг, финансовый менеджмент, а также писать эссе и рассуждать над ними,

– заявила Карита Прокки, руководитель отдела непрерывного образования университета.

Обучение будет вестись на английском языке и продлится 3,5 года. Стоимость одного семестра составляет 9800 евро. В первую группу планируют набрать 20-25 учеников. Кроме того, Университету прикладных наук удалось привлечь к курсу самую популярную инстраграм-блогершу Финляндии – Йоалину Лаукомаа. Несмотря на то, что на нее подписано более трех с половиной миллионов человек, она будет учиться как простая студентка

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