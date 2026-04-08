Наприклад, ви коли-небудь чули про білу веселку? Так-так, звичну нам яскраву веселку без кольорів! Рідкісним явищем поділився у Facebook Національний антарктичний науковий центр, і це вау!

Що таке біла веселка?

Українські полярники потішили черговими фотографіями, які вражають. Їх зробила біологиня Зоя Швидка. Це біла або туманна веселка. Явище пов'язане з розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні.

У великих краплях відбувається поділ білого світла на різні кольори видимого спектра. Кожен пучок поширюється за своєю траєкторією, не змішуючись з іншими. Так веселка набуває яскравих барв,

– пояснюють полярники.

А от коли краплі зменшуються, то світлові пучки змішуються (відбувається сильна дифракція), кажуть дослідники. Тоді кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення.



Біла веселка на фото / Зоя Швидка

"Іноді зовнішній край білої веселки може бути "пофарбований" у помаранчевий колір, а нижній – у фіолетовий. Білу веселку також називають туманною, адже вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі згаданих мікрокрапельок", – додали науковці.



Який вигляд має туманна веселка / Зоя Швидка



Біла веселка, фото / Зоя Швидка

Які ще цікаві факти ви не знали про веселку

Веселка – це різноколірна дуга, що утворюється під впливом світла, яке відбивається від крапель води. Веселка не тільки приваблива зовні, а і цікава як явище. Веселка – це оптична ілюзія: насправді вона не існує в конкретному місці на небі, пише National Geographic. Вигляд веселки залежить від того, де ви стоїте і куди світить Сонце або інше джерело світла.



Цікаві факти про веселку / Freepik

Веселка – це не дуга, а повне коло. Ми бачимо лише її половинку, бо іншу частину закриває поверхня Землі. Центр цього кола завжди розташований точно навпроти Сонця – там, куди падає тінь від вашої голови. Саме тому побачити веселку повністю можна лише з висоти, наприклад, з ілюмінатора літака, де горизонт не заважає огляду.

Іноді ми можемо бачити подвійну веселку. При цьому явищі над основною веселкою з’являється слабка вторинна веселка. Такі веселки утворюються від подвійного відбиття світла всередині краплі дощу. В результаті цього другого відбиття спектр вторинної веселки змінюється на протилежний: червоний колір розташовується у внутрішній частині дуги, а фіолетовий – у зовнішній.

