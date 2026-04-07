Зіркова астрологиня Пенні Торнтон каже, що цей тиждень для багатьох запам’ятається пристрастю, цілеспрямованістю та безкомпромісністю. А ось три знаки зодіаку ще й стикнуться скоро з невизначеністю та навіть ризиком обману. Проте не переживайте, до цього ви вже будете готові.

Дивіться також Квітневий релакс: хто зі знаків зодіаку має змінити темп уже зараз

Лев



Гороскоп для Левів

Цього тижня ваше життя може відкрити для вас нові горизонти та напрямки. Протягом наступних двох тижнів ви можете відчувати сильне бажання втекти від повсякденного життя і не просто для перепочинку. Ви захочете втекти від проблем, які, здається, ніколи не зникнуть. Астрологи радять зробити певний перепочинок, але переконайтеся, що ви залишаєте ситуацію в надійних руках. І пам’ятайте, що люди не завжди є з вами настільки чесними, як могли б бути.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Те, як ми сприймаємо ситуацію, впливає на те, як ми на неї реагуємо. Подумайте про це, адже ця фраза може вберегти вас від серйозної помилки. Зараз у вашому житті багато невизначеності, ажіотажу або суперечливої інформації, з якою доводиться мати справу. Світ – це дуже розмита реальність. Якщо ви закохані, то бачите цю людину крізь призму свого захоплення, а якщо стикаєтеся з чимось, що може вивести вас з рівноваги, страх заважає знайти рішення. Не поспішайте і перевіряйте кожне слово.

Телець



Гороскоп для Тельців

Не все так, як здається на перший погляд. Зараз у вашому житті зростає ймовірність непорозумінь та помилок. З позитивного боку, не все те, що ви вважаєте катастрофою, є нею насправді, але і розслаблятися не варто. У сердечних справах можете стикнутися з чутками та припущеннями. Варто усе перевіряти та не вірити з першого слова усьому, що кажуть.