Але насправді цього тижня своїми знаннями про цей пісенний конкурс здивував школяр з Вінниці, який знає абсолютно все. За свої знання він навіть став рекордсменом, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Уявіть, конкурс має добрих 70 років історії.

Дивіться також У костюмі українського бренду під трек ONUKA: LELÉKA ефектно з'явилася на відкритті Євробачення

Школяр з Вінниці знає все про Євробачення

Восьмирічний Богдан Малярський з вінницького ліцею №20 напам’ять назвав 232 найцікавіші події з історії музичного конкурсу за 30 хвилин й встановив такий рекорд України: "Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених напам’ять дитиною". Серед озвучених фактів – безпомилкові дати, неочікувані повороти, переможці, знакові хіти, драми та тріумфи. Хлопчика вже назвали "живою енциклопедією" пісенних перегонів.

Було неймовірно спостерігати, як Богдан із захватом оперує датами, які старші за його батьків і відбувалися за десятиліття до його народження. Хлопчик захопився Євробаченням в 4 роки, зараз вже веде свою рукописну картотеку і робить власні прогнози,

– розповідає Лана.



Богдан Малярський знає понад 200 фактів про Євробачення / Фото Irina Malyarska

Мама хлопчика поділилася своєю радістю за досягнення сина й розповіла, що він вивчає історію конкурсу із задоволенням та захопленням.

Ми безмежно щасливі, що енергія сина знайшла свій закономірний вихід! Зацікавленість конкурсом у нього давно і планомірно, у своє задоволення, він постійно поглиблював знання про Євробачення! Дуже хочеться, щоб систематизація даних була корисною у всіх сферах, які цікавлять Богдана!,

– каже Ірина Малярська.



Маленький рекордсмен з мамою / Фото Irina Malyarska

Напевно, це поки що єдина дитина у світі, яка знає стільки про пісенний конкурс й не просто завчила факти, а щиро цікавиться Євробаченням та розуміє, про що говорить.

Хто переможе на Євробаченні-2026?

Наш юний герой, до речі, сам любить робити прогнози щодо переможця, проте ніхто сто відсотків точно не знає, хто переможе цього року. Проте букмекери завжди роблять свої прогнози й дуже часто вони збуваються. На сайті Eurovision world, поки що лідеркою у перегонах є Фінляндія. У неї 38 відсотків шансів на перемогу. Далі йде Греція, потім Данія, Франція та Австралія.

Україна наразі знаходиться на 11 місці, ми маємо 2 відсотки на перемогу. У самому кінці таблиці букмекерів знаходиться Азербайджан, який має лише 1 відсоток на перемогу, хоча перед ним з таким же показником йде ще з десяток країн.

Головне, що вам потрібно знати про Євробачення-2026

Цього року в конкурсі бере участь рекордно мала кількість країн – лише 35. Україна виступатиме у другому півфіналі. Нашу країну представляє співачка LELÉKA з піснею "Ridnym". Як пише сайт Євробачення, цього року на сцену повертаються легенди конкурсу – це Еріка Вікман, Lordi, Олександр Рибак, Міріана Конте, Руслана, Вєрка Сердючка та інші.

А ще на сцену вийде австрійська ікона електросвінгу Parov Stelar та артист, який цього року привела Євробачення до Австрії – це переможець Євробачення-2025 JJ, який презентує нову пісню.



Як пройде Євробачення-2026 / Фото eurovision.com

Голосування за улюбленого виконавця розпочинається після виконання останньої пісні у півфіналі. Ви можете проголосувати до 10 разів і на це у вас буде менше ніж 20 хвилин. Ви можете голосувати лише у півфіналі, в якому виступає ваша країна. Під час гранд-фіналу вікно для голосування відкриється онлайн приблизно опівночі за центральноєвропейським часом, потім ненадовго закриється з початком прямого ефіру та знову відкриється перед виконанням першої пісні. Потім голосувати можна буде практично протягом усього прямого ефіру.

Кумедні випадки з Євробачення

Напередодні ювілейного Євробачення-2026 24 Канал розповідав про найкумедніші та найдивніші випадки пісенного конкурсу. Зокрема, згадали, як у 2008 році Ірландія вийшла на сцену конкурсу з лялькою, на ім'я Дастін. Це був індик, який був солістом гурту. Єврофани тоді трохи не зрозуміли, що це було.

А ще одного разу, і це був далекий 1985 рік, ведуча конкурсу на сцені загубила спідницю. Уявіть, вона виходить з-за лаштунків на сцену, спідниця чіпляється за декорації й ведуча залишається без неї. Але знаєте що? Це був спланований хід.