Уявіть, ви спокійно собі їдете мальовничим англійським містечком Бертон-он-зе-Вотер і вирішуєте заради розваги переїхати річку вбрід на своєму Mini Cooper, розповідає What’s The Jam. Раптом усе йде не за планом, ви не знаєте, що робити, і тут з’являється він.

Як Бетмен допомагав людям врятувати машину

Ця історія сталася з 29-річним репером Антоніо БандоМаном. Перша спроба перетнути воду була вдалою, а от під час другої спроби автівка безнадійно застрягла посеред течії. Поки водій намагався зрозуміти, що робити далі, на березі з’явився рятівник, якого точно ніхто не очікував побачити – справжній Бетмен. Ну, як справжній…

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Перехожий у повному костюмі супергероя, із плащем та маскою намагався допомогти з машиною, але його людських суперздібностей не вистачило. Антоніо вдалося зняти лише шматок зустрічі з Бетменом.

Британці зустрілися з Бетменом: дивіться відео

Відео цієї дивної сцени миттєво розлетілося соцмережами, збираючи сотні тисяч переглядів та коментарів. Користувачі жартують, що Бетмобіль, мабуть, зараз на техогляді, тому герою доводиться патрулювати місто пішки.

У результаті витягти Mini Cooper з річки допомогли морські піхотинці, які опинилися неподалік. Для репера це стало справжнім порятунком, адже грошей на професійний евакуатор у нього не було. Цікаво, це репер так вирішив підняти охоплення чи ситуація дійсно була випадковою. Ви як думаєте?

Як Бетмен у США допоміг спіймати злодія

Інша кумедна історія сталася у Флориді торік. Там чоловік у піжамі Бетмена допоміг спіймати злодія, пише Cape Coral Police Department. Після цієї історії американця почали називати справжнім героєм.

Кайл Майветт якраз лягав спати у своєму будинку, коли камери спостереження попередили його, що хтось намагається увірватися в його автомобіль. Тоді він недовго думаючи вибіг з будинку, щоб спіймати злодія. Чоловік все ще був у своїй піжамі з Бетменом. Він побачив, що хтось нишпорить в його вантажівці, а потім він зіткнувся з підозрюваним у гаражі свого сусіда та затримав його до прибуття поліцейських.

Злодій встиг вкрасти коштовності, гроші та ще декілька цінних предметів. Кайл затримав грабіжника, а після сфотографувався з поліцією.



Чоловік у піжамі Бетмена схопив злодія / Cape Coral Police Department

