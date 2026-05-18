Наприклад, нещодавно стало відомо, як поліція шукала злодія, а ним виявилася лисиця. Така кумедна історія сталася в Канаді. Ціна питання – 5 сосисок, розповідає Королівська кінна поліція в провінції Альберта. Тепер лисиця є зіркою соцмереж.

Дивіться також У Карпатах зафіксували унікальну поведінку лисиць: вони думають, що їх ніхто не бачить

Як у Канаді ледь не заарештували лисицю

У канадському містечку Блермор, що в провінції Альберта, поліція під час патрулювання помітила руду лисицю. Тварина несла в роті цілу купу контрабанди – п'ять або шість сосисок для хот-догів. Такої нахабності ніхто не очікував.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Поліцейські вирішили розважити людей та опублікували фото лисиці в соцмережах із жартівливою історією. Вони написали, що нібито отримали офіційний виклик про крадіжку з зони для барбекю, і попередили громадян про "зухвалого злочинця", який навіть не намагався сховати докази.



Лисиця вкрала сосиски та стала зіркою соцмереж / Фото з інстаграму поліції Канади

Де саме лисиця роздобула стільки сосисок, залишилося загадкою, але фото миттєво стало вірусним. Цікаво, чи не штучний інтелект його зробив? Користувачі в коментарях одразу стали на бік пухнастої та почали її виправдовувати:

"Вона невинна! Вона могла знайти ці сосиски де завгодно!",

"Підозрюваний просить про поблажливість через надзвичайну милоту";

"Взагалі-то я проти криміналу, але цьому хлопцю можна пробачити";

"Вона дуже мила та просто зголодніла. Не треба її заарештовувати".

Звісно, виписувати штраф та затримувати тварину ніхто не збирався. "Підозрюваного відпустили без жодних умов і з повним шлунком!", – пожартували в поліції. Також охоронці порядку розповіли, що просто хотіли нагадати людям про безпеку, адже курйоз стався напередодні Дня Вікторії – свята, коли канадці масово влаштовують пікніки та барбекю.

Лис крав взуття родини

А в Австралії місцевий лис став серійним крадієм. Родина, що живе на південному узбережжі Західної Австралії, спочатку помітила, як з подвір'я зникли кросівки 10-річного сина Емілі Марні, пише ABC News. А потім одного дня родина побачила, як до будинку приходить лис. Він поводився як пес й навіть дуже близько підходив до людей. Того дня жителі будинку не дорахувалися ще одного черевика.

Далі "жертвою" дикої тварини стали рожеві кросівки мами хлопчика. Родина навіть стала залишати біля взуття печиво для собак, але лис не проявив жодного інтересу. Австралійці вирішили, що крадіжка взуття була просто нічною розвагою тварини.

Цікаві факти про лисиць

А ви знали, що у лисиць є репертуар із понад 20 звуків, серед яких різні види гавкання, скиглення та писку? Вони використовуються для спілкування з членами сім’ї, залякування суперників та приваблення партнерів, пише Canadian Geographic.



Що відомо про лисиць / Фото Magnific

Сіра лисиця – єдиний представник родини собачих, який може лазити по деревах, і робить це для полювання або для безпеки. Завдяки своєму хутру, яке є найтеплішим серед усіх тварин, арктичні лисиці можуть витримувати температуру нижче 50 градусів морозу.

Лисиці – це самотні тварини, які не утворюють зграй, як вовки та койоти. Проте вони моногамні й під час виховання дитинчат живуть разом у сімейних лігвах чи норах. Дитинчата залишаються з батьками приблизно до семи місяців.

Койот переплутав пухнастий мікрофон з твариною

Ти не ти, коли голодний! Тварини часто йдуть на крадіжки, щоб прогодувати себе, але іноді трапляються провали. Як от з койотом у США. 24 Канал розповідав, як хижа тварина неочікувано вибігла на поле для гольфу під час чемпіонату.

Койот абсолютно не боявся людей і коли пробігав повз пухнастий мікрофон, що лежав на полі, не роздумуючи схопив його. Дуже швидко тварина зрозуміла, що це зовсім не та здобич, на яку вона розраховувала.