Березень 2020 VS березень 2021: у мережі показують як змінилося життя за рік пандемії – меми

Джерело:24 канал
Рік тому світ сколихнула пандемія, і життя кожного з нас змінилося. Ми дізналися, що таке локдаун та самоізоляція, навчилися працювати з дому, зустрічатися з друзями у Zoom та багато іншого, що колись здавалося неможливим.
Користувачі соціальних мереж вирішили своєрідно "відзначити" річницю пандемії та порівняти березень 2020 року, коли епідемія лише починалася, і березень 2021 року, коли вона стала частиною нашого життя. Пропонуємо переглянути найкращі меми на цю тему, які ми знайшли в інтернеті.
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