Березень 2020 VS березень 2021: у мережі показують як змінилося життя за рік пандемії – меми

12:24

Рік тому світ сколихнула пандемія, і життя кожного з нас змінилося. Ми дізналися, що таке локдаун та самоізоляція, навчилися працювати з дому, зустрічатися з друзями у Zoom та багато іншого, що колись здавалося неможливим.