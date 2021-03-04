Березень 2020 VS березень 2021: у мережі показують як змінилося життя за рік пандемії – меми
Рік тому світ сколихнула пандемія, і життя кожного з нас змінилося. Ми дізналися, що таке локдаун та самоізоляція, навчилися працювати з дому, зустрічатися з друзями у Zoom та багато іншого, що колись здавалося неможливим.
Джерело:24 канал
Користувачі соціальних мереж вирішили своєрідно "відзначити" річницю пандемії та порівняти березень 2020 року, коли епідемія лише починалася, і березень 2021 року, коли вона стала частиною нашого життя. Пропонуємо переглянути найкращі меми на цю тему, які ми знайшли в інтернеті.
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"У березні 2021 ми все ще завантажуємо березень 2020"
"Зараз березень 2021, але він ніколи не припиняв бути березнем 2020"
"Як зараз може бути березень 2021, якщо я психологічно застряг у березні 2020"
"Коли березень повернувся, і кількість хворих знову росте"
"Привіт, березень, пам'ятаєш це?"
"Цей березень відчувається як колишній, який повернувся у ваше життя, коли ви все ще не відійшли від розставання"
"1 березня 2020 проти 1 березня 2021"
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"Я і мої соціальні навички у березні 2020 та у березні 2021"
"Робота з дому у березні 2020 та у березні 2021"
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