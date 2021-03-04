Март 2020 VS март 2021: в сети показывают как изменилась жизнь за год пандемии – мемы
Год назад мир всколыхнула пандемия, и жизнь каждого из нас изменилось. Мы узнали, что такое локдаун и самоизоляция, научились работать из дома, встречаться с друзьями в Zoom и многое другое, что когда-то казалось невозможным.
Пользователи социальных сетей решили своеобразно «отметить» годовщину пандемии и сравнить март 2020 года, когда эпидемия только начиналась, и март 2021 года, когда она стала частью нашей жизни. Предлагаем посмотреть лучшие мемы на эту тему, которые мы нашли в интернете.
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"В марте 2021 мы все еще загружаем март 2020"
"Сейчас март 2021, но он никогда не переставал быть мартом 2020"
"Как сейчас может быть март 2021, если я психологически застрял в марте 2020"
"Когда март вернулся, и количество заболевших опять растет"
"Привет, март, помнишь это?"
"Этот март ощущается как бывший, который вернулся в вашу жизнь, когда вы все еще не отошли от расставания"
"1 марта 2020 против 1 марта 2021"
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"Я и мои социальные навыки в марте 2020 и в марте 2021"
"Работа из дома в марте 2020 и в марте 2021"
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