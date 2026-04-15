Стало відомо, що у Франції чоловік виграв картину Пабло Пікассо, просто взявши участь у лотереї, пише Associated Press. Перша реакція чоловіка – він не повірив своїй удачі та вирішив, що це жарт.

Як чоловік виграв картину Пікассо за 1 мільйон доларів?

Як з’ясувалося, 58-річний інженер з Парижа Арі Ходара взяв участь у благодійній лотереї "1 Picasso for 100 euros". Це був вже третій розіграш лотереї й головним лотом стала картина "Голова жінки" – портрет Дори Маар, яка була давньою музою та партнеркою Пікассо. Ця робота гуашшю на папері була створена художником у 1941 році.

Організатори повідомили, що по всьому світу було продано всі 120 тисяч квитків, що принесло 14 мільйонів доларів. З цієї суми 1 мільйон євро буде виплачено міжнародній мережі Opera Gallery, якій належало полотно. А сама лотерея була організована заради підтримки досліджень хвороби Альцгеймера.



Арі Ходара розповів, що він є палким прихильником Пікассо й випадково дізнався про лотерею під час обіду в ресторані. Він просто не міг повірити своїй удачі, коли дізнався, що виграв картину улюбленого художника. Його квиток коштував лише 117 доларів.



"Як мені перевірити, що це не розіграш?" – запитав чоловік після дзвінка організаторів й додав, що спочатку хоче залишити картину собі.

Найдорожчі картини Пабло Пікассо

Геніальний іспанський художник Пабло Пікассо входить до десятки найдорожчих художників, роботи яких коли-небудь продавалися на аукціонах, пише Artsper. Вартість кількох його творів перевищила рубіж у 100 мільйонів доларів.

Ціни на його найвідоміші твори на вторинному ринку постійно зростають. Наприклад, робота "Жінка, що сидить біля вікна (Марі-Терез)" 1932 року була продана на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 103,4 мільйона доларів. Картину купили всього за 19 хвилин, а її стартова ціна була 55 мільйонів доларів.

Картину "Хлопчик з люлькою" 1905 року продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 104,2 мільйона доларів. Її стартова ціна була 70 мільйонів доларів.

Найдорожчою роботою художника є "Алжирські жінки". На аукціоні Christie's у 2015 році за неї віддали понад 179 мільйонів доларів. Пікассо написав цю картину у 1955 році.

