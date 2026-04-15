Стало известно, что во Франции мужчина выиграл картину Пабло Пикассо, просто приняв участие в лотерее, пишет Associated Press. Первая реакция мужчины – он не поверил своей удаче и решил, что это шутка.

Как мужчина выиграл картину Пикассо за 1 миллион долларов?

Как выяснилось, 58-летний инженер из Парижа Ари Ходара принял участие в благотворительной лотерее "1 Picasso for 100 euros". Это был уже третий розыгрыш лотереи и главным лотом стала картина "Голова женщины" – портрет Доры Маар, которая была давней музой и партнеркой Пикассо. Эта работа гуашью на бумаге была создана художником в 1941 году.

Организаторы сообщили, что по всему миру было продано все 120 тысяч билетов, что принесло 14 миллионов долларов. Из этой суммы 1 миллион евро будет выплачен международной сети Opera Gallery, которой принадлежало полотно. А сама лотерея была организована ради поддержки исследований болезни Альцгеймера.



Ари Ходара рассказал, что он является страстным поклонником Пикассо и случайно узнал о лотерее во время обеда в ресторане. Он просто не мог поверить своей удаче, когда узнал, что выиграл картину любимого художника. Его билет стоил всего 117 долларов.



"Как мне проверить, что это не розыгрыш?" – спросил мужчина после звонка организаторов и добавил, что сначала хочет оставить картину себе.

Самые дорогие картины Пабло Пикассо

Гениальный испанский художник Пабло Пикассо входит в десятку самых дорогих художников, работы которых когда-либо продавались на аукционах, пишет Artsper. Стоимость нескольких его произведений превысила рубеж в 100 миллионов долларов.

Цены на его самые известные произведения на вторичном рынке постоянно растут. Например, работа "Женщина, сидящая у окна (Мари-Терез)" 1932 года была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 103,4 миллиона долларов. Картину купили всего за 19 минут, а ее стартовая цена была 55 миллионов долларов.

Картину "Мальчик с трубкой" 1905 года продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 104,2 миллиона долларов. Ее стартовая цена была 70 миллионов долларов.

Самой дорогой работой художника являются "Алжирские женщины". На аукционе Christie's в 2015 году за нее отдали более 179 миллионов долларов. Пикассо написал эту картину в 1955 году.

