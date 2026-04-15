С тех пор о "Титанике" было написано немало материалов, снят легендарный фильм, рассказано множество историй, продано на аукционе много разных артефактов. На очереди – еще одна жизненно важная вещь одной из пассажирок корабля, рассказывает Fox News. Уникальный лот планируют продать за потрясающие деньги.

Какую вещь с "Титаника" продадут на аукционе?

С молотка пойдет редкий спасательный жилет, который носила пассажирка первого класса Лаура Мейбл Франкателли, которая выжила. Женщина была в этом жилете, когда садилась в спасательную лодку №1 после того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом. Позже Лаура даже подписала этот жилет вместе с семью другими пассажирами с той же лодки.

Спасательный жилет хранился в ее семье десятилетиями, прежде чем его приобрел частный коллекционер около 20 лет назад. Это один из немногих жилетов с легендарного лайнера, которые сохранились до нашего времени, и единственный, который когда-либо выставлялся на аукцион. Ожидается, что за него аукционный дом получит примерно от 339 тысяч до 475 тысяч долларов.



Аукционисты Henry Aldridge & Son говорят, что лот уже вызвал мировой интерес накануне продажи, которая состоится 18 апреля.

История Лауры Мейбл Франкателли

Лаура, которой в то время было всего 22 года, села на "Титаник" во Франции. Она путешествовала как секретарка дизайнерки леди Люси Дафф-Гордон и ее мужа, сэра Космо Дафф-Гордона. Позже после катастрофы женщина вспоминала, как ей говорили не волноваться, помогая надеть спасательное средство. Она села в спасательную лодку №1, которая была рассчитана на 40 человек, но на воду была спущена только с двенадцатью пассажирами.

Кстати, позже выяснилось, что эта лодка не вернулась к "Титанику", чтобы спасти других людей. Пассажиров в конце концов подобрало судно RMS Carpathia, которое прибыло через несколько часов после того, как "Титаник" затонул. Удалось спасти еще более 700 человек.

Самый дорогой лот с "Титаника", который продали на аукционе

На сегодня самым дорогим предметом с затонувшего "Титаника" являются золотые карманные часы стоимостью 2,3 миллиона долларов, пишет Artnet. Эти часы принес на борт рокового корабля совладелец универмага Macy's Исидор Штраус.



Это был подарок от его жены Иды на его 43-й день рождения в 1888 году. Когда пароход начал тонуть, Штраус отказался сесть в спасательную шлюпку. Он сказал, что не хочет иметь преимущество перед другими мужчинами. Ида отказалась отойти от него. Последний раз супругов видели сидящими бок о бок на палубных креслах.

