Астрологиня Пенни Торнтон составила очередной недельный астропрогноз для каждого знака зодиака и трем из них стоит в ближайшее время не спешить с решениями. Спешка может стать фатальной.

Гороскоп для Овнов

Помедленнее, Овны. Сейчас не то время, чтобы делать что-то в спешке или не проверив тщательно факты и потенциальные риски. Возможно, вы допустили ошибку или не выполнили обязательства – тогда, вместо того, чтобы оправдываться или жаловаться, просто признайте вину и исправьте ситуацию. Некоторые предложения и приглашения, которые имеют соблазнительный вид, могут завести вас на опасный путь. Не позволяйте ни своим страхам, ни надеждам подталкивать вас к необдуманным поступкам.

Гороскоп для весов

Все очень загадочно и таинственно. Этот период будет окутан иллюзиями, путаницей и хаосом. Будьте внимательны в ближайшие дни. Возможно, на вас давят, чтобы вы сделали шаг или хотя бы высказали свое мнение относительно определенной ситуации. Вам лучше подождать до следующей недели, прежде чем переходить от мыслей к действиям. Не позволяйте паранойе или страху взять над вами верх.

Гороскоп для Дев

Вам приходится иметь дело с общей аурой неопределенности, а когда царит растерянность, страхи усиливаются. Просто сейчас сделайте глубокий вдох и позвольте ситуациям полностью раскрыться самим, прежде чем делать выводы. Сейчас ваше основное внимание сосредоточено на финансах и отношениях с финансовыми учреждениями и партнерами, поэтому вполне возможно, что вы сильно зависите от действий других людей. Существует возможность получить большую выгоду от того, что происходит, но не спешите с принятием решений.