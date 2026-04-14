Астрологиня Пенні Торнтон склала черговий тижневий астропрогноз для кожного знаку зодіаку і трьом з них варто найближчим часом не поспішати з рішеннями. Поспіх може стати фатальним.

Овен



Гороскоп для Овнів

Сповільніться, Овни. Зараз не той час, щоб робити щось поспіхом чи не перевіривши ретельно факти та потенційні ризики. Можливо, ви припустилися помилки або не виконали зобов'язання – тоді, замість того, щоб виправдовуватися чи скаржитися, просто визнайте провину та виправте ситуацію. Деякі пропозиції та запрошення, які мають спокусливий вигляд, можуть завести вас на небезпечний шлях. Не дозволяйте ані своїм страхам, ані надіям підштовхувати вас до необдуманих вчинків.

Терези



Гороскоп для терезів

Все дуже загадково й таємничо. Цей період буде оповитий ілюзіями, плутаниною та хаосом. Будьте уважні найближчими днями. Можливо, на вас тиснуть, щоб ви зробили крок або принаймні висловили свою думку щодо певної ситуації. Вам краще зачекати до наступного тижня, перш ніж переходити від думок до дій. Не дозволяйте параної чи страху взяти над вами гору.

Діва



Гороскоп для Дів

Вам доводиться мати справу із загальною аурою невизначеності, а коли панує розгубленість, страхи посилюються. Просто зараз зробіть глибокий вдих і дозвольте ситуаціям повністю розкритися самим, перш ніж робити висновки. Зараз ваша основна увага зосереджена на фінансах та стосунках із фінансовими установами та партнерами, тож цілком можливо, що ви сильно залежите від дій інших людей. Існує можливість отримати велику вигоду від того, що відбувається, але не поспішайте з прийняттям рішень.