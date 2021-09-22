Ані кроку на кухню: 15 епічних фото людей, які зазнали кулінарного фіаско, але розсмішили мережу

Базові навички кулінарії повинні бути у кожного, але іноді невдачі на кухні трапляються навіть із шеф-кухарями. Зазвичай, у таких фіаско соромно зізнаватися навіть найближчим, проте часом все виглядає настільки абсурдно, що люди діляться своїми провалами у мережі.

Розваги 24 підготували для вас добірку фото із соцмереж з найбільш епічними кухонними фейлами. Вони доводять, що від невдачі не застрахований абсолютно ніхто, і це не привід здаватися та назавжди забувати про приготування смачних страв.

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"Відвернувся на хвилину, а вона вже сходила в туалет на 20 чашок сирого рису"

Фото Reddit / TheLoxFox

"Моя дружина зберігає собачий корм поруч із кавовими зернами. Вгадайте, що я зробив сьогодні о 5:30 ранку"

Фото Reddit / Chaosbutters87

"Шеф-кухарю, ви зробили все, що змогли"

Фото Reddit / CrystalProtocol

"Бачите ці яйця? Вони мали бути у цих пирогах. Я зробив 2 кружечки гарячого масляного шоколадного сміття"

Фото Reddit / themattcrumb

"Я нарешті зробив красивий пиріг, а потім перекинув на нього свій кактус"

Фото Reddit / fabuji

"Я приготувала печиво з мухою"

Фото Reddit / ComfyInDots

"Мама мого друга думала, що круасани закручуються під час випікання"

Фото Reddit / Papaspartan05

"Піца, схожа на лаву"

Фото Reddit / 1115_clkura

"Ви коли-небудь думали, що буде, якщо приготувати заморожений круасан у мікрохвильовці? Більше не думайте"

Фото Reddit / the_highway_skyline

"Схоже, я купив звичайні пакети замість рукава для випікання"

Фото Reddit / jesseburns

"Завжди уважно дивіться на етикетки"

Фото Reddit / IsThisDamnNameTaken

"Хотів замовити піцу, але переконав себе купити продукти і приготувати вечерю. Навіщо я взагалі намагаюся?"

Фото Reddit / bramblejamslam

"Забув, що у духовці був пиріг"

Фото Reddit / TrueLexatom

"Торт, на приготування якого пішла година. Принаймні він не занадто сухий"

Фото Reddit / aerlindyl

"Думаю, що сьогодні замовлю вечерю"

Фото Reddit / panicsatdiscos

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