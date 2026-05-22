Лише за вісім днів до того, як приз міг втратити чинність, чоловік згадав про білет та почав його шукати, пише People. Ціна питання – дрібниці – якихось 5,9 мільйона доларів.

Як чоловік ледь не загубив майже 6 мільйонів доларів

Як стало відомо, квиток Pick-6 був придбаний ще 22 травня 2025 року в магазині Eisenhower Exxon у місті Роузленд штату Нью-Джерсі. Переможець майже рік не звертався по виграш, хоча правила New Jersey Lottery передбачають, що забрати гроші можна протягом одного року з дати розіграшу.

В якийсь момент у новини вирішили дати повідомлення про те, що величезний приз досі ніхто не забрав. Тоді його власник нарешті вирішив пошукати білет та перевірити його. Вдома він передивився усі можливі місця, де міг залишити білет, і зрештою знайшов його в кишені старих штанів – це був той самий зім’ятий Pick-6 виграшний білет.



Американець виграв в лотереї майже 6 мільйонів доларів / Фото NJ Lottery

Чоловік виграв 5,9 мільйона доларів, а міг би залишитися без виграшу. У New Jersey Lottery нагадали гравцям уважно перевіряти свої білети. І хоча великі джекпоти рідко залишаються без господарів, дрібні виграші можуть місяцями лежати десь у шухляді.

Це цікаво! Вважається, що перші лотереї з’явилися ще в Стародавньому Китаї понад 2 тисячі років тому, пише сайт History. Це було схоже на гру, коли гравці обирали серію чисел або символів, а потім отримували приз, якщо їхній вибір випадав під час випадкового розіграшу. Історики вважають, що зібрані з лотереї кошти могли використовувати навіть для будівництва Великого китайського муру. Згодом лотереї стали популярними в Європі, де їхнім коштом фінансували дороги, мости та громадські будівлі.

Найбільший в історії лотереї виграш

Це сталося доволі нещодавно – у 2022 році. Каліфорнієць Едвін Кастро купив квиток й виграв рекордний джекпот Powerball у розмірі 2,04 мільярди доларів, пише The Guardian. Його навіть занесли за це до Книги рекордів Гіннеса.

Тоді Едвін розповів журналістам, що був приголомшений та шокований. Чоловік вирішив замість того, щоб отримувати повний приз протягом 29 років, обрати негайну одноразову виплату понад 997,6 мільйона доларів.

Як скептик виграв 50 тисяч доларів

Вам ще точно сподобається історія про те, як у США скептик виграв 50 тисяч доларів, купивши свій перший у житті білет. Цю історію 24 Канал розповідав раніше. Чоловік вважав лотереї марною тратою грошей та дурною забавою.

Ви спитаєте, чому ж він вирішив купити білет? Цьому є пояснення. Просто на його очах на заправці інший чоловік купив лотерейку та виграв 400 доларів. На радощах він подарував нашому скептику 5 доларів і той вирішив також купити білет, нібито для своєї дружини. Ось так він розбагатів на велику суму.