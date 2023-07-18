Деталі розповів ведучий весільних церемоній Мубіта Нава. За його словами, це перша подібна церемонія за всі 30 років його роботи.
Цікаво Штучний інтелект вперше провів весілля: як це було
Мубіта Нава зазначив що весілля і так двічі відкладали, оскільки наречений перебував за кордоном і не встигав отримати візу та купити квиток. За тиждень до події наречений зателефонував і повідомив, що не зможе бути на церемонії, тому його роль виконає молодший брат.
Наречена і дядько також підтвердили мені цю інформацію. Це був найдивніший захід, на якому мені доводилося працювати. Весілля зіграли без нареченого,
– розповів Нава.
За словами чоловіка, це була одна з найсумніших весільних церемоній, які він вів протягом своєї 30-річної кар'єри.
"Думаю, що це був односторонній шлюб, де жінка була закохана, а наречений, схоже, ні", – додав чоловік.
Ведучий розповів про найсумнішу церемонію: дивіться відео
Весілля, які довелося скасувати
- В індійському штаті Уттар-Прадеш наречена скасувала весілля, коли зрозуміла, що наречений був добряче п'яний під час церемонії. Родина нареченої також була шокована тим, що побачила під час весільного традиційного ритуалу Джай мала.
- А раніше наречений скасував весілля після того, як дізнався про кар'єру своєї майбутньої дружини. Річ у тім, що його кохана має секретний обліковий запис на OnlyFans.