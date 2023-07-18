Деталі розповів ведучий весільних церемоній Мубіта Нава. За його словами, це перша подібна церемонія за всі 30 років його роботи.

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Мубіта Нава зазначив що весілля і так двічі відкладали, оскільки наречений перебував за кордоном і не встигав отримати візу та купити квиток. За тиждень до події наречений зателефонував і повідомив, що не зможе бути на церемонії, тому його роль виконає молодший брат.

Наречена і дядько також підтвердили мені цю інформацію. Це був найдивніший захід, на якому мені доводилося працювати. Весілля зіграли без нареченого,

– розповів Нава.

За словами чоловіка, це була одна з найсумніших весільних церемоній, які він вів протягом своєї 30-річної кар'єри.

"Думаю, що це був односторонній шлюб, де жінка була закохана, а наречений, схоже, ні", – додав чоловік.

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