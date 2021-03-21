Руками і ногами: 8-річний хлопчик склав 3 кубики Рубіка найшвидше у світі – відео

8-річний Атарва Бхат з Індії встановив світовий рекорд по швидкісному збиранню кубиків Рубіка. Йому вдалося скласти 3 головоломки менше ніж за 2 хвилини. Для цього він використовував і руки, і ноги.

Атарва встановив рекорд ще 9 грудня 2020 року, але підтвердили і зареєстрували його у Книзі Гіннеса лише кілька днів тому. Хлопчик зібрав 3 кубики Рубіка розміром 3х3 за 1 хвилину 29 секунд. Це на 6 секунд швидше за попереднього рекордсмена.

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У 2018 році 6-річний Атарва взяв участь в індійському шоу талантів. Там він збирав кубики ногами, а у фіналі – одночасно обома руками і ногами. Тоді хлопчик ще не підозрював, що колись стане рекордсменом.

Вписати своє ім'я в Книгу рекордів Гіннеса він вирішив, коли дізнався, що Всесвітня асоціація кубика забрала офіційний статус у змагань по збиранню кубиків ногами. Під час пандемії хлопчик почав активно тренуватися. Крім вправлянь з кубиками, Атарва займався ще й духовними практиками – медитацією та візуалізацією свого досягнення.

Навчання ніколи не було важким, тому що мені це подобалося. Я вважаю, що любов до того, що ти робиш, полегшує тренування або роботу над досягненням своїх цілей. Мої батьки завжди підтримували мене,

– розповів хлопчик.

Дивіться відео: хлопчик зібрав 3 кубики Рубіка за 1,5 хвилини

Атарва каже, що продовжуватиме тренуватися, аби вдосконалити свої навички та побити власний рекорд. Тепер він прагне зібрати 3 кубики менше ніж за хвилину.