8-летний Атарва Бхат из Индии установил мировой рекорд по скоростному собиранию кубиков Рубика. Ему удалось сложить 3 головоломки менее чем за 2 минуты. Для этого он использовал и руки, и ноги.

Атарва установил рекорд еще 9 декабря 2020 года, но подтвердили и зарегистрировали его в Книге Гиннеса лишь несколько дней назад. Мальчик собрал 3 кубика Рубика размером 3х3 за 1 минуту 29 секунд. Это на 6 секунд быстрее предыдущего рекордсмена.

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В 2018 году 6-летний Атарва принял участие в индийском шоу талантов. Там он собирал кубики ногами, а в финале – одновременно обеими руками и ногами. Тогда мальчик еще не подозревал, что когда-нибудь станет рекордсменом.

Вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннеса он решил, когда узнал, что Всемирная ассоциация кубика забрала официальный статус у соревнований по сбору кубиков ногами. Во время пандемии мальчик начал активно тренироваться. Кроме работы с кубиками, Атарва занимался еще и духовными практиками – медитацией и визуализацией своего достижения.

Обучение никогда не было тяжелым, потому что мне это нравилось. Я считаю, что любовь к тому, что ты делаешь, облегчает тренировки или работу над достижением своих целей. Мои родители всегда поддерживали меня,

– рассказал мальчик.

Смотрите видео: мальчик собрал 3 кубика Рубика за 1,5 минуты

Атарва говорит, что будет продолжать тренироваться, чтобы усовершенствовать свои навыки и побить собственный рекорд. Теперь он стремится собрать 3 кубика менее чем за минуту.