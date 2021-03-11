Подросток катался на качелях 36 часов и стал рекордсменом
Патрик Купер из Новой Зеландии провел прошлые выходные, катаясь на качелях. В этом не было бы ничего необычного, если бы он не делал это на протяжении 36 часов.
Источник:Stuff
17-летний юноша решил установить мировой рекорд по самому длительному катанию на качелях. Ему удалось превзойти достижение предыдущей рекордсменки – новозеландки Эйми Пивотт, которая в 2013 году провела на качелях 32 часа.
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Парень начал свое катание в субботу, 5 марта, в 10:23, а закончил в воскресенье вечером – в 22:23. Таким образом, он качался целых 36 часов. Патрику разрешалось каждый час делать короткие перерывы по 5 минут. Также их можно было накапливать. Поэтому первые 9 часов юноша катался непрерывно, а затем остановился на 45 минут, которые успел "сэкономить".
Труднее всего было преодолеть рассвет. Примерно с 3 до 7 утра мне казалось, что каждая минута тянется целую вечность. Я очень хотел спать, но выпил несколько энергетических напитков, и мне стало легче,
– поделился Патрик Купер.
Когда этот марафон закончился, парень проспал всю ночь, а в понедельник утром рассказал, что до сих пор был немного уставшим и имел небольшую крепатуру, но в целом юноша чувствовал себя хорошо.
Патрик Купер катался на качелях 36 часов / Фото Stuff
Установление своего рекорда юноша решил совместить с полезным делом, и организовал сбор средств для больницы Starship. За 36 часов ему удалось собрать 2300 долларов (более 63 тысяч долларов).
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