Видео не содержит слишком много деталей, за исключением того, что оно было снято в зале для боулинга в Миннеаполисе с помощью дрона. Поэтому приготовьтесь к интересной виртуальной прогулке.

Джей Кристенсен и Энтони Джаска – режиссеры студии видеопроизводства Rally Studios из Миннеаполиса. Они снимают самые сложные видео с использованием дронов.

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Последний из таких видео они опубликовали на своем канале в ютуб. В этом ролике дрон под управлением одного из режиссеров на высокой скорости залетел в зал для боулинга: пронесся мимо посетителей и шаров, которые катились по дорожкам, покружил по залу и бару. В одном из эпизодов камера пролетает над кеглями, а потом за ними, так что в видео можно увидеть скрытые механизмы, которые убирают и выставляют кегли. В конце дрон нарочно сбил кегли – страйк не получился, некоторым кеглям удалось устоять.

Четкий атмосферный звук придает ролику непосредственности. Видео полностью снято одним дублем, но для этого понадобилось от 8 до 12 попыток.

Прежде чем включить камеру, потребовалось много времени на планирование и составление карты полета. Намерение было сделать его более кинематографичным,

– рассказали в Rally Studios.

Дрон летает по боулингу на высокой скорости и сбивает кегли: видео

Стоит отметить, что видео Кристенсена и Джаска разошлось по сети и на него отреагировал известный режиссер Джеймс Ганн. Работа так впечатлила режиссера, что он пригласил парней принять участие в съемках третьей части "Стражей галактики".

Я хочу, чтобы они поехали с нами в Лондон в конце этого года, когда мы будем снимать Guardians of the Galaxy Vol. 3,

– написал в Твиттере Джеймс Ганн.